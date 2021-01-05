Габриэль Фернандес
№19
Нападающий
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Команда
Сельта
Возраст
27
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
Алькоркон
2 : 1
Сарагоса
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
минуты: 83' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
2
Сарагоса
1
минуты: 83' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала