Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Александр Головин
Калиду Кулибали
Антуан Гризманн
Лоренцо Инсинье
Луис Суарес
Андрей Мостовой
Россия
Болгария
Испания
Украина
Северная Македония
Италия
Англия
Финляндия
Франция
Португалия
Норвегия
Наполи
Тамбов
Ювентус
Манчестер Сити
Спартак
Спортинг
ЦСКА
Зенит
Интер
Милан
Челси
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Серия А
Болгария
Наполи
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Лионель Месси
Тамбов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ойан Сансет
№16
Полузащитник
Подписаться
Команда
Атлетик
Возраст
21
Рост
188
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
суперкубок испании
Сезон:
2021
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
Испания (мол.)
2 : 1
Хорватия (мол.)
31.05.2021
31 мая 2021
пн
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Испания (мол.)
2
Хорватия (мол.)
1
был в запасе