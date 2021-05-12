Карлес Перес
№31
Нападающий
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Команда
Рома
Возраст
23
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Интер
3 : 1
Рома
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
3
Рома
1
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
27'
27'
27'
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
27'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
Рома
1 : 1
Аталанта
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 19:30
минуты: 76' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Аталанта
1
минуты: 76' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
Торино
3 : 1
Рома
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Торино
3
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Рома
1 : 0
Болонья
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 76'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
1
Болонья
0
минуты: 1' - 76' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
Рома
0 : 2
Наполи
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:45
минуты: 67' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
0
Наполи
2
минуты: 67' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Парма
2 : 0
Рома
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Рома
0
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
Рома
1 : 0
Дженоа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:30
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
1
Дженоа
0
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
1
Рома
2
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
Рома
1 : 2
Милан
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
1
Милан
2
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
Беневенто
0 : 0
Рома
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Беневенто
0
Рома
0
был в запасе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
3
Удинезе
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
Ювентус
2 : 0
Рома
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
2
Рома
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
Рома
3 : 1
Верона
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3
Верона
1
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 19 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
Лацио
3 : 0
Рома
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
был в запасе
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
Рома
2 : 2
Интер
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
2
Интер
2
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Кротоне
1 : 3
Рома
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кротоне
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Рома
1 : 0
Сампдория
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
1
Сампдория
0
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур