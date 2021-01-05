Гаиска Ларрасабаль
№23
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
23
Рост
180
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
Алькоркон
2 : 1
Сарагоса
05.01.2021 05 янв. 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/32 финала
Алькоркон
2
Сарагоса
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/32 финала