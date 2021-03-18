Лазар Ранджелович
№97
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Возраст
23
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
Арсенал
0 : 1
Олимпиакос
18.03.2021 18 марта 2021 чт 20:55
минуты: 63' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Арсенал
0
Олимпиакос
1
минуты: 63' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
Олимпиакос
1 : 3
Арсенал
11.03.2021 11 марта 2021 чт 23:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Арсенал
3
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
был в запасе