Кирилл Фольмер
№25
Полузащитник
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Команда
Ростов
Возраст
21
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
5'
5'
5'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021 12 марта 2021 пт 19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
был в запасе