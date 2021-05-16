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Коронавирус
Кирилл Фольмер
№25
Полузащитник
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Команда
Ростов
Возраст
21
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
5'
5'
5'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
Урал
1 : 0
Ростов
10.05.2021
10 мая 2021
пн
16:30
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
Ростов
1 : 0
Арсенал
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Арсенал
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
Локомотив
4 : 1
Ростов
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4
Ростов
1
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021
17 марта 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
06.03.2021
06 марта 2021
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
был в запасе
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