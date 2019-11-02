Мануэль Кабит
№28
Защитник
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Команда
Метц
Возраст
28
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Лион
2 : 0
Метц
31'
31'
31'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Метц
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
Анжер
3 : 0
Метц
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Анжер
3
Метц
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе