Ренан Лоди
№12
Защитник
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Команда
Атлетико
Возраст
23
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.06.2021 05 июня 2021 сб 3:30
Бразилия
2 : 0
Эквадор
05.06.2021 05 июня 2021 сб 3:30
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Бразилия
2
Эквадор
0
был в запасе