Сами Лахссаини
№22
Полузащитник
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Команда
Метц
Возраст
22
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019 05 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
был в запасе
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе