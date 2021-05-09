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Коронавирус
Яссин Бенрау
№22
Полузащитник
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Команда
Ним
Возраст
22
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Метц
0 : 3
Ним
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Метц
0
Ним
3
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Ним
2 : 2
Реймс
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ним
2
Реймс
2
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 35 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
Ним
1 : 1
Страсбур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 83'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ним
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 83' / Франция. Лига 1, 33 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Брест
1 : 1
Ним
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1
Ним
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
Ним
0 : 2
Сент-Этьен
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ним
0
Сент-Этьен
2
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
Лилль
1 : 2
Ним
21.03.2021
21 марта 2021
вс
19:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лилль
1
Ним
2
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Ним
1 : 1
Монпелье
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 29 тур
Ним
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Ницца
2 : 1
Ним
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Ним
1 : 1
Нант
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Ним
1
Нант
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
Ним
1 : 0
Лорьян
24.02.2021
24 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ним
1
Лорьян
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Ним
2 : 0
Бордо
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 26 тур
Ним
2
Бордо
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
0
Ним
2
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 86'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 1' - 86' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
Страсбур
5 : 0
Ним
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Страсбур
5
Ним
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Лорьян
3 : 0
Ним
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 14 тур
Лорьян
3
Ним
0
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 14 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
0 : 1
Ним
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0
Ним
1
был в запасе
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