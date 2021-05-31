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Легкая атлетика
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Коронавирус
Раоуль Белланова
№22
Защитник
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Команда
Аталанта
Возраст
21
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы плей-офф
молодежный чемпионат европы групповой этап
италия. серия а
франция. лига 1
Сезон:
2021
31.05.2021
31 мая 2021
пн
22:00
Португалия (мол.)
5 : 3
Италия (мол.)
31.05.2021
31 мая 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 75'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Португалия (мол.)
5
Италия (мол.)
3
минуты: 1' - 75' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала