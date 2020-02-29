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Самбу Сиссоко
№26
Полузащитник
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Команда
Реймс
Возраст
22
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 1
Реймс
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
1
Реймс
1
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Ним
2 : 0
Реймс
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Ним
2
Реймс
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Реймс
1 : 1
Лион
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Реймс
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
0
Реймс
1
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
Реймс
3 : 1
Сент-Этьен
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Анжер
0
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
2
Реймс
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Брест
1
Реймс
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
Реймс
0 : 0
Страсбур
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Страсбур
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
Марсель
0 : 2
Реймс
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
0
Реймс
2
был в запасе