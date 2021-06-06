Арон Ремсдейл
№1
Вратарь
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Возраст
23
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Англия
1 : 0
Румыния
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Англия
1
Румыния
0
был в запасе
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
Англия
1 : 0
Австрия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 22:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Англия
1
Австрия
0
был в запасе