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Коронавирус
Макс Ааронс
№2
Защитник
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Команда
Норвич Сити
Возраст
21
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Хорватия (мол.)
1 : 2
Англия (мол.)
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Хорватия (мол.)
1
Англия (мол.)
2
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур