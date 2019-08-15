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Коронавирус
Кенан Фаткич
№6
Полузащитник
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Команда
Тун
Возраст
23
Рост
186
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:45
Спартак
2 : 1
Тун
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
19:45
минуты: 1' - 63'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спартак
2
Тун
1
минуты: 1' - 63' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд