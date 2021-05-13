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Куивин Келлехер
№62
Вратарь
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Команда
Ливерпуль
Возраст
22
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
Сезон:
2020/2021
2019/2020
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
Манчестер Юнайтед
2 : 4
Ливерпуль
13.05.2021
13 мая 2021
чт
22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Юнайтед
2
Ливерпуль
4
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
Ливерпуль
0 : 1
Брайтон & Хов
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Ливерпуль
0
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
Ливерпуль
0 : 1
Бернли
21.01.2021
21 янв. 2021
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0
Бернли
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:30
Ливерпуль
0 : 0
Манчестер Юнайтед
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Ливерпуль
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Саутгемптон
1 : 0
Ливерпуль
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Саутгемптон
1
Ливерпуль
0
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:00
Ньюкасл Юнайтед
0 : 0
Ливерпуль
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ньюкасл Юнайтед
0
Ливерпуль
0
был в запасе
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
19:30
Ливерпуль
1 : 1
Вест Бромвич
27.12.2020
27 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Ливерпуль
1
Вест Бромвич
1
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
Кристал Пэлас
0 : 7
Ливерпуль
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Кристал Пэлас
0
Ливерпуль
7
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
Фулхэм
1 : 1
Ливерпуль
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
1
Ливерпуль
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:30
Эвертон
2 : 2
Ливерпуль
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Эвертон
2
Ливерпуль
2
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
Астон Вилла
7 : 2
Ливерпуль
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
21:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7
Ливерпуль
2
был в запасе