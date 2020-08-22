Эдуард Готлиб
№6
Защитник
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Команда
Оренбург
Возраст
28
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур