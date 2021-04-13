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Коронавирус
Вилсон Манафа
№18
Защитник
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Команда
Порту
Возраст
26
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
Челси
0 : 1
Порту
13.04.2021
13 апр. 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 75'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Челси
0
Порту
1
минуты: 1' - 75' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
Порту
0 : 2
Челси
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 83'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Порту
0
Челси
2
минуты: 1' - 83' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Ювентус
3 : 2
Порту
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Ювентус
3
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Порту
2 : 1
Ювентус
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Порту
2
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала