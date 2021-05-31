Ромарио Бару
№8
Полузащитник
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Команда
Порту
Возраст
21
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
Португалия (мол.)
5 : 3
Италия (мол.)
31.05.2021 31 мая 2021 пн 22:00
минуты: 86' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала
Португалия (мол.)
5
Италия (мол.)
3
минуты: 86' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Плей-офф, 1/4 финала