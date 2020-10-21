Александр Солодков
№8
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Возраст
23
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 15:00
Текстильщик
0(3) : 0(4)
Арсенал
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
Текстильщик
0(3)
Арсенал
0(4)
был в запасе