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Коронавирус
Усман Мухаммед
№8
Полузащитник
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Команда
Шахтер
Возраст
27
Рост
183
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
Тамбов
1 : 2
Зенит
01.07.2020
01 июля 2020
ср
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Тамбов
1
Зенит
2
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Краснодар
0
Тамбов
0
был в запасе
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
Тамбов
2 : 3
Локомотив
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Тамбов
2
Локомотив
3
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Сочи
1
Тамбов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
3
Уфа
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
1 : 2
Урал
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Тамбов
1
Урал
2
был в запасе
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
2
Тамбов
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
2
Тамбов
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
ЦСКА
2
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Тамбов
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Тамбов
1
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
Тамбов
0 : 2
Краснодар
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Тамбов
0
Краснодар
2
был в запасе
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
Локомотив
2 : 1
Тамбов
21.07.2019
21 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 25'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 25' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе