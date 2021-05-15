Данила Смирнов
№52
Полузащитник
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Команда
Крылья Советов
Возраст
20
Рост
178
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021 28 марта 2021 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021 24 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
90'
90'
90'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Крылья Советов
5 : 0
Чертаново
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Крылья Советов
5
Чертаново
0
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 8:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
СКА-Хабаровск
0
Крылья Советов
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
был в запасе
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
Крылья Советов
2 : 0
Томь
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
Чайка
0 : 3
Крылья Советов
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0
Крылья Советов
3
был в запасе
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 0
СКА-Хабаровск
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 86' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Крылья Советов
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 86' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
был в запасе