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Карл Старфельт
№2
Защитник
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Команда
Рубин
Возраст
26
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 85'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
минуты: 1' - 85' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
Арсенал
2 : 4
Рубин
66'
66'
66'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:30
66'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
2
Рубин
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
Рубин
2 : 0
Динамо
01.05.2021
01 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Рубин
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
Урал
0 : 1
Рубин
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
0 : 1
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
Рубин
2 : 1
Зенит
08.03.2021
08 марта 2021
пн
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
Спартак
0 : 2
Рубин
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Спартак
0
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 1
Рубин
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Тамбов
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Локомотив
3 : 1
Рубин
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 0
ЦСКА
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
Химки
2 : 0
Рубин
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Химки
2
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
20'
20'
20'
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
Зенит
1 : 2
Рубин
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Рубин
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
90'
90'
90'
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
90'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
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