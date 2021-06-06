Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Лионель Месси
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Александр Головин
Калиду Кулибали
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Луис Суарес
Серхио Агуэро
Россия
Болгария
Испания
Украина
Северная Македония
Португалия
Финляндия
Италия
Норвегия
Швейцария
Франция
Наполи
Тамбов
Ювентус
Спартак
Манчестер Сити
ЦСКА
Спортинг
Челси
Краснодар
Зенит
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Серия А
Наполи
Болгария
Лига чемпионов
Неймар
Лионель Месси
Испания
Станислав Черчесов
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Зурико Давиташвили
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ротор
Возраст
20
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
товарищеские матчи. сборные
россия. премьер-лига
лига наций. лига с
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
Сезон:
2021
06.06.2021
06 июня 2021
вс
19:00
Нидерланды
3 : 0
Грузия
06.06.2021
06 июня 2021
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
3
Грузия
0
минуты: 46' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь