Евгений Болотов
№57
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Возраст
20
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
был в запасе