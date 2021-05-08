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Коронавирус
Евгений Болотов
№57
Полузащитник
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Команда
Оренбург
Возраст
20
Рост
182
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Иртыш
0 : 4
Оренбург
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Иртыш
0
Оренбург
4
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Крылья Советов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Оренбург
2
Крылья Советов
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
Крылья Советов
0 : 1
Оренбург
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 5 тур
Крылья Советов
0
Оренбург
1
был в запасе