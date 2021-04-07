Артем Шаболин
№22
Полузащитник
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Команда
Енисей
Возраст
20
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 13:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021 10 марта 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
Енисей
1 : 4
Волгарь
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 13:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Енисей
1
Волгарь
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур