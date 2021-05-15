Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Александр Головин
Антон Шунин
Криштиану Роналду
Калиду Кулибали
Лоренцо Инсинье
Антуан Гризманн
Луис Суарес
Серхио Агуэро
Россия
Болгария
Испания
Северная Македония
Украина
Финляндия
Португалия
Италия
Норвегия
Англия
Косово
Наполи
Тамбов
Ювентус
Манчестер Сити
Спартак
ЦСКА
Спортинг
Краснодар
Челси
Зенит
Интер
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Диего Марадона
Серия А
Наполи
Лига чемпионов
Болгария
Неймар
Лионель Месси
Станислав Черчесов
РПЛ
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Егор Прошкин
№49
Защитник
Подписаться
Команда
Торпедо
Возраст
22
Рост
189
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
был в запасе
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021
28 марта 2021
вс
12:00
минуты: 33' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 33' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021
24 марта 2021
ср
19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
39'
39'
39'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
16:00
39'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
44'
44'
44'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
33'
33'
33'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
Текстильщик
1 : 3
Торпедо
31'
31'
31'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
72'
72'
72'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
Показать все игры