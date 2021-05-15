Егор Прошкин
№49
Защитник
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Команда
Торпедо
Возраст
22
Рост
189
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Торпедо
0 : 1
Шинник
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Торпедо
0
Шинник
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Факел
0
Торпедо
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Торпедо
1 : 0
Волгарь
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Торпедо
1
Волгарь
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Торпедо
2 : 1
Текстильщик
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Торпедо
2
Текстильщик
1
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
Томь
1 : 0
Торпедо
28.03.2021 28 марта 2021 вс 12:00
минуты: 33' - 85'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Томь
1
Торпедо
0
минуты: 33' - 85' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 54'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 54' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
4 : 1
Торпедо
39'
39'
39'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 16:00
39'
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Нижний Новгород
4
Торпедо
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Торпедо
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Оренбург
3
Торпедо
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
Торпедо
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
44'
44'
44'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
33'
33'
33'
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Текстильщик
1 : 3
Торпедо
31'
31'
31'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Текстильщик
1
Торпедо
3
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
72'
72'
72'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур