Рамазан Гаджимурадов
№40
Полузащитник
Подписаться
Команда
Урал
Возраст
23
Рост
178
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Урал
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Урал
0
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
Урал
1 : 0
Ростов
37'
37'
37'
10.05.2021 10 мая 2021 пн 16:30
37'
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1
Ростов
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Химки
1 : 0
Урал
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Химки
1
Урал
0
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
Урал
1 : 1
Ахмат
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
Урал
0 : 1
Рубин
53'
53'
53'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Урал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 2
Урал
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Динамо
2
Урал
2
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
85'
90'
85'
90'
85'
90'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
85'
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Арсенал
0
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Спартак
5 : 1
Урал
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
73'
73'
73'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 75' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 75' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур