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Звонимир Шарлия
№50
Защитник
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Команда
Возраст
24
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
ЦСКА
1
был в запасе
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
02.12.2019
02 дек. 2019
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Арсенал
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 58' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 58' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
Зенит
1 : 1
ЦСКА
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Зенит
1
ЦСКА
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
ЦСКА
1
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
1 : 3
Ростов
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
1
Ростов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
Урал
0 : 3
ЦСКА
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
ЦСКА
3
Краснодар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 2
ЦСКА
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 48' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
ЦСКА
2
минуты: 48' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
ЦСКА
01.09.2019
01 сент. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
1
ЦСКА
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
ЦСКА
3 : 0
Ахмат
62'
62'
62'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 17' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
ЦСКА
3
Ахмат
0
минуты: 17' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
Спартак
2 : 1
ЦСКА
19.08.2019
19 авг. 2019
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
ЦСКА
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
04.08.2019
04 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
ЦСКА
1 : 0
Локомотив
74'
74'
74'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
19:00
минуты: 33' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
ЦСКА
1
Локомотив
0
минуты: 33' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
46'
46'
46'
14.07.2019
14 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 1 тур