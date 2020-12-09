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Шоя Накадзима
№10
Нападающий
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Команда
Порту
Возраст
26
Рост
164
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
был в запасе
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Порту
0 : 0
Манчестер Сити
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Порту
0
Манчестер Сити
0
был в запасе
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
Марсель
0 : 2
Порту
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
23:00
минуты: 79' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Марсель
0
Порту
2
минуты: 79' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Порту
3 : 0
Марсель
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 75' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
3
Марсель
0
минуты: 75' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Порту
2 : 0
Олимпиакос
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
минуты: 60' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Олимпиакос
0
минуты: 60' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Манчестер Сити
3 : 1
Порту
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
минуты: 77' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Манчестер Сити
3
Порту
1
минуты: 77' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур