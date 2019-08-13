Ренцо Саравия
№24
Защитник
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Команда
Порту
Возраст
27
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 22:00
Порту
2 : 3
Краснодар
13.08.2019 13 авг. 2019 вт 22:00
минуты: 1' - 38'
Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд
Порту
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 38' / Лига чемпионов Квалификация, 3 раунд