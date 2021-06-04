Луис Диас
№7
Полузащитник
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Команда
Порту
Возраст
24
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
Перу
0 : 3
Колумбия
55'
55'
55'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 5:00
55'
минуты: 1' - 57'
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур
Перу
0
Колумбия
3
минуты: 1' - 57' / Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 7 тур