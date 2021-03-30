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Коронавирус
Минас Антониу
№22
Нападающий
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Команда
Возраст
27
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига с
отбор че-2020
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Кипр
1 : 0
Словения
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Кипр
1
Словения
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Хорватия
1 : 0
Кипр
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Хорватия
1
Кипр
0
был в запасе
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур