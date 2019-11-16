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Коронавирус
Яннис Кости
№17
Полузащитник
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Команда
Возраст
21
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
17:00
Кипр
1 : 2
Шотландия
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Кипр
1
Шотландия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
Кипр
0 : 5
Россия
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Кипр
0
Россия
5
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
был в запасе
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
Россия
1 : 0
Кипр
11.06.2019
11 июня 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Россия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
Шотландия
2 : 1
Кипр
08.06.2019
08 июня 2019
сб
21:45
минуты: 70' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Шотландия
2
Кипр
1
минуты: 70' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур