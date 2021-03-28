Маттиа Джарди
№17
Полузащитник
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Команда
Тре Фиори
Возраст
29
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Сан-Марино
0 : 3
Венгрия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Сан-Марино
0
Венгрия
3
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Англия
5 : 0
Сан-Марино
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 79' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Англия
5
Сан-Марино
0
минуты: 79' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур