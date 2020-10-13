Маттео Цаволи
№1
Вратарь
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Команда
Либертас
Возраст
23
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Лихтенштейн
0 : 0
Сан-Марино
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 4 тур
Лихтенштейн
0
Сан-Марино
0
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Лихтенштейн
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Сан-Марино
0
Лихтенштейн
2
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Гибралтар
1 : 0
Сан-Марино
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Гибралтар
1
Сан-Марино
0
был в запасе