Кайо (Фернандо Силва)
№31
Защитник
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Команда
Краснодар
Возраст
25
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ростов
1 : 3
Краснодар
90'
90'
90'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
90'
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Краснодар
3
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
76'
76'
76'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Сочи
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Краснодар
1
Сочи
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
Рубин
0 : 1
Краснодар
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Рубин
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
Краснодар
2 : 2
Зенит
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
2
Зенит
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Краснодар
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Арсенал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
Краснодар
2 : 3
Динамо
8'
18'
8'
18'
8'
18'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Краснодар
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
Спартак
6 : 1
Краснодар
07.03.2021 07 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Спартак
6
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
Химки
1 : 0
Краснодар
22'
22'
22'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Зенит
3 : 1
Краснодар
83'
83'
83'
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
55'
55'
55'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Краснодар
1 : 3
Спартак
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1
Спартак
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Краснодар
3 : 1
Рубин
90'
90'
90'
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
3
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
Динамо
2 : 0
Краснодар
66'
66'
66'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 20:00
минуты: 22' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Динамо
2
Краснодар
0
минуты: 22' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
Краснодар
7 : 2
Химки
18.09.2020 18 сент. 2020 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
7
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Краснодар
1 : 1
Ростов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Краснодар
1
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур