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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джанлука Гаэтано
№18
Полузащитник
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Команда
Наполи
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
17:00
Наполи
2 : 0
Перуджа
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
17:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/8 финала
Наполи
2
Перуджа
0
был в запасе