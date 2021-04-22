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Коронавирус
Серхио Камельо
№55
Нападающий
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Команда
Атлетико
Возраст
20
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
20:00
Атлетико
2 : 0
Уэска
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2
Уэска
0
был в запасе
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
Атлетико
5 : 0
Эйбар
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5
Эйбар
0
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
был в запасе
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1
Атлетико
2
был в запасе
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
был в запасе
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
Уэска
0 : 0
Атлетико
30.09.2020
30 сент. 2020
ср
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Атлетико
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
17:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
6
Гранада
1
был в запасе