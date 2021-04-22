Серхио Камельо
№55
Нападающий
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Команда
Атлетико
Возраст
20
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 20:00
Атлетико
2 : 0
Уэска
22.04.2021 22 апр. 2021 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
2
Уэска
0
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
Атлетико
5 : 0
Эйбар
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 17:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5
Эйбар
0
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
Бетис
1 : 1
Атлетико
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1
Атлетико
1
был в запасе
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
был в запасе
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
Леванте
1 : 1
Атлетико
17.02.2021 17 февр. 2021 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Леванте
1
Атлетико
1
был в запасе
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
Гранада
1 : 2
Атлетико
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
1
Атлетико
2
был в запасе
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021 08 февр. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
Алавес
1 : 2
Атлетико
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Алавес
1
Атлетико
2
был в запасе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020 30 дек. 2020 ср 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
Валенсия
0 : 1
Атлетико
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Валенсия
0
Атлетико
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
1 : 0
Барселона
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1
Барселона
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
Атлетико
4 : 0
Кадис
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Атлетико
4
Кадис
0
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
Осасуна
1 : 3
Атлетико
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Осасуна
1
Атлетико
3
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
Сельта
0 : 2
Атлетико
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Сельта
0
Атлетико
2
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
Атлетико
0 : 0
Вильярреал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетико
0
Вильярреал
0
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 20:00
Уэска
0 : 0
Атлетико
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Уэска
0
Атлетико
0
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
Атлетико
6 : 1
Гранада
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Атлетико
6
Гранада
1
был в запасе