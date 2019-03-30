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Аарон Роу
№44
Полузащитник
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Команда
Хаддерсфилд Таун
Возраст
20
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
Кристал Пэлас
2 : 0
Хаддерсфилд Таун
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Кристал Пэлас
2
Хаддерсфилд Таун
0
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
Вест Хэм
4 : 3
Хаддерсфилд Таун
16.03.2019
16 марта 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 55'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Хэм
4
Хаддерсфилд Таун
3
минуты: 1' - 55' / Англия. Премьер-лига, 31 тур