Джордж Макичран
№55
Полузащитник
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Команда
Челси
Возраст
20
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
Челси
4 : 1
Арсенал
29.05.2019 29 мая 2019 ср 22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, Финал
Челси
4
Арсенал
1
был в запасе