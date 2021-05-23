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Коронавирус
Фарид Эль-Мелали
№28
Нападающий
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Команда
Анжер
Возраст
24
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Анжер
1 : 2
Лилль
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Анжер
1
Лилль
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Анжер
3 : 0
Дижон
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
3
Дижон
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 36 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
Анжер
0 : 1
Сент-Этьен
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Анжер
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Метц
0 : 1
Анжер
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Метц
0
Анжер
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
2 : 2
Ланс
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2
Ланс
2
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
Страсбур
0 : 0
Анжер
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Страсбур
0
Анжер
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Анжер
1 : 3
Нант
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Анжер
1
Нант
3
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
Ницца
3 : 0
Анжер
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Ницца
3
Анжер
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Реймс
0 : 0
Анжер
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
минуты: 81' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 81' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
Анжер
3 : 1
Ним
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Анжер
3
Ним
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
Анжер
0 : 1
ПСЖ
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 86' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Анжер
0
ПСЖ
1
минуты: 86' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Анжер
0 : 2
Страсбур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 15 тур
Анжер
0
Страсбур
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 15 тур
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
Сент-Этьен
0 : 0
Анжер
90'
90'
90'
11.12.2020
11 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 68' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
0
Анжер
0
минуты: 68' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Ланс
1 : 3
Анжер
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ланс
1
Анжер
3
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
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