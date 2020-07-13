Иван Мартин
№37
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вильярреал
Возраст
22
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
Вильярреал
1 : 2
Реал Сосьедад
13.07.2020 13 июля 2020 пн 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вильярреал
1
Реал Сосьедад
2
был в запасе
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Вильярреал
1
Эспаньол
2
был в запасе