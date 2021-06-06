Скотт Маккена
№26
Защитник
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Команда
Абердин
Возраст
24
Рост
188
Вес
73
Получил в Шотландии бан на три матча за то, что пошел в бар во время локдауна.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
Люксембург
0 : 1
Шотландия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Люксембург
0
Шотландия
1
минуты: 46' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
Нидерланды
2 : 2
Шотландия
02.06.2021 02 июня 2021 ср 21:45
минуты: 69' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Нидерланды
2
Шотландия
2
минуты: 69' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь