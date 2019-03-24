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Олимпиада
Коронавирус
Оралхан Омиртаев
№17
Нападающий
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Команда
Шахтер
Возраст
22
Рост
187
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
Сезон:
2019
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
Казахстан
0 : 4
Россия
24.03.2019
24 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 2 тур
Казахстан
0
Россия
4
был в запасе
21.03.2019
21 марта 2019
чт
18:00
Казахстан
3 : 0
Шотландия
21.03.2019
21 марта 2019
чт
18:00
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Казахстан
3
Шотландия
0
был в запасе