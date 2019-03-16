Никита Сапрунов
№63
Нападающий
Подписаться
Команда
Рубин
Возраст
21
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
Рубин
0 : 2
Ростов
16.03.2019 16 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Рубин
0
Ростов
2
был в запасе