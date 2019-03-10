Кристо (Кристо Гонсалес)
№10
Нападающий
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Команда
Уэска
Возраст
23
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:45
Вальядолид
1 : 4
Реал
10.03.2019 10 марта 2019 вс 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Вальядолид
1
Реал
4
был в запасе