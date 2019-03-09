Андрес Солано
№33
Защитник
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Команда
Атлетико
Возраст
23
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:15
Атлетико
1 : 0
Леганес
09.03.2019 09 марта 2019 сб 18:15
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 27 тур
Атлетико
1
Леганес
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 27 тур