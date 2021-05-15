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Коронавирус
Лассана Н'Диайе
№19
Нападающий
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Команда
Велес
Возраст
20
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
37'
37'
37'
15.05.2021
15 мая 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
Алания
0 : 0
Велес
08.05.2021
08 мая 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 89'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Алания
0
Велес
0
минуты: 1' - 89' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Нефтехимик
2 : 0
Велес
12'
12'
12'
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нефтехимик
2
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Велес
2 : 1
Иртыш
61'
45'
61'
45'
61'
45'
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
61'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Велес
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
Томь
0 : 0
Велес
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
12:00
минуты: 1' - 82'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Томь
0
Велес
0
минуты: 1' - 82' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
90'
90'
90'
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
90'
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
Нижний Новгород
1 : 0
Велес
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
19:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
1
Велес
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 34 тур