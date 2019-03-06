Степан Останин
№54
Защитник
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Команда
Рубин
Возраст
20
Рост
177
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
Рубин
0 : 1
Локомотив
06.03.2019 06 марта 2019 ср 19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/4 финала
Рубин
0
Локомотив
1
был в запасе